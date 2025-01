Esposito M.I.D.: “Anche quest’anno rinnovato il suo impegno con l’A.N.P.S.

Anche quest’anno e per il quarto anno consecutivo Giovanni Esposito ha inteso rinnovare il suo impegno nel sociale anche con l’A.N.P.S. l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione Ciriaco Di Roma della Questura di Avellino.

Desidera pertanto ringraziare per questo dal profondo del suo cuore come Socio Simpatizzante il Presidente Ufficiale Della Repubblica Commissario Angelo Perrone e la sezione Ciriaco De Roma dell’ANPS Polizia di Stato di Avellino tutta per avergli concesso ancora una volta l’opportunità, l’onore e il piacere di poter indossare l’Uniforme Sociale, la quale uniforme con orgoglio e cura oltre che impegno e dedizione smisurato e generoso indosserà quando si renderà e sarà partecipe ad eventi, iniziative e manifestazioni dove la sezione sarà chiamata insieme a tutta la famiglia ANPS a svolgere le sue funzioni e la sua rappresentanza.

Infine ringrazia in conclusione il Sig. Questore Responsabile di Pubblica Sicurezza della Provincia di Avellino il Dr. Pasquale Picone, il quale ha avuto onore immenso di conoscere e poter toccare veramente con mano la sua immensa sensibilità e vicinanza al mondo delle persone con disabilità e per la generosa accoglienza sempre ricevuta.