Montefredane (AV)- Francesco Pionati incontra gli studenti

Nella mattinata di venerdì 17 gennaio, gli alunni degli istituti scolastici di Montefredane hanno avuto modo di incontrare Francesco Pionati, pluripremiato giornalista direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1. “Educare alla consapevolezza digitale” il tema del dibattito, nel corso del quale si è discusso dell’evoluzione del sistema dell’informazione e dei rischi legati all’uso superficiale delle nuove tecnologie. Pionati ha offerto agli studenti consigli preziosi: verificare sempre le fonti delle notizie, affidarsi alla mediazione dei giornalisti professionisti, prestare attenzione alle fake news, agli algoritmi, all’intelligenza artificiale. Inoltre, il navigato giornalista ha sottolineato la necessità di dedicare del tempo a spazi di informazione di qualità come libri e giornali, punti di riferimento nella frenesia della rete. L’incontro si è concluso con la consegna di una targa da parte di Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, come testimonianza della gratitudine della comunità montefredanese per l’impegno del Direttore Pionati nel promuovere un uso consapevole dei media.”Montefredane, dunque, è sempre più luogo di dialogo, riflessione e formazione per i cittadini di domani”, ha dichiarato il primo cittadino.

(Andrea Squittieri)