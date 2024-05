Elezioni a Comiziano: La sfida tra l’ex sindaco Severino Nappi e Teresa Tortora

La piccola comunità di Comiziano, comune dell’area nolana, si prepara per un’importante sfida elettorale che vedrà confrontarsi due candidati di spicco: l’ex sindaco sfiduciato Severino Nappi e Teresa Tortora.

La figura di Nappi, già protagonista di un’esperienza amministrativa travagliata, si ripresenta ora alla guida del comune, pronto a riconquistare la fiducia dei cittadini.l e continuare il lavoro che stava svolgendo bruscamente interrotto. Tuttavia, il suo percorso è reso più complesso dalla presenza dei consiglieri che lo hanno sfiduciato nel corso del suo precedente mandato nella lista avversaria.

Dall’altra parte, Teresa Tortora emerge come un’alternativa forte e determinata. Sostenuta dalla lista “Viviamo Comiziano”, Tortora rappresenta un’opzione per il cambiamento e per un nuovo inizio nella gestione del comune. I suoi candidati alla carica di consigliere comunale portano con sé una varietà di esperienze e competenze, promettendo di lavorare per il benessere e lo sviluppo della comunità.

I cittadini di Comiziano si trovano di fronte a una decisione cruciale: optare per il ritorno di un’ex figura di riferimento o abbracciare il cambiamento rappresentato da Teresa Tortora e dalla sua lista. Con una serie di nomi ben noti sul campo, l’esito di questa sfida elettorale potrebbe avere un impatto significativo sul futuro della città e sulla sua governance locale.