Roccarainola: Peppe Russo si presenta da solo per la riconferma come Sindaco

Nell’attesa delle elezioni locali previste per l’8 e 9 giugno a Roccarainola, l’attenzione è già concentrata su un singolo protagonista: il Sindaco uscente Peppe Russo. In un’insolita mossa politica, Russo correrà da solo per la riconferma alla guida del comune, solo la sua lista è stata presentata alla segreteria del Comune prima della fatidica scadenza.

Il simbolo del “Quadrifoglio”, già noto ai cittadini di Roccarainola, sarà ancora una volta il vessillo della sua campagna elettorale. Questo atto quasi scontato potrebbe riflettere una certa fiducia nel consenso ottenuto durante il suo mandato precedente.

Tuttavia, ci sono sorprese nel suo nuovo team. Tra le quattro new entry, si distinguono Stefania Ferrara, Giada Lettieri, Felice Maietta e Katia Mungiello, che portano una ventata di freschezza e nuove prospettive all’interno della sua squadra. Queste nuove aggiunte potrebbero rappresentare un tentativo di allargare il consenso e di rispondere alle esigenze e alle aspettative di una comunità in continua evoluzione.