Altavilla Irpina (AV)- Alle amministrative sarà Vanni contro Iuliano. Tutti i candidati

Le amministrative 2024 di Altavilla Irpina vedranno contesa la casa comunale tra il sindaco uscente Mario Vanni, già al secondo mandato, e Silvestro Iuliano, già consigliere di opposizione. Il primo cittadino uscente, alla guida della compagine civica “Liberi per Altavilla”, ha confermato in toto i componenti della precedente stagione politica, ai quali si aggiungono alcune giovani novità. Tentano di impedire il tris gli “Altavillesi Liberi” di Silvestro Iuliano, che mettono in corsa per l’aula consiliare una lista quasi totalmente composta da volti nuovi.

“Liberi per Altavilla”- MARIO VANNI

• Carmerlengo Carmine

• Coviello Carmine

• Dente Vincenzo

• Di Troia Cristian

• Greco Fernando

• Iuliano Domenico

• La Bella Francesco

• Luongo Olimpia

• Severino Alberto

• Signoriello Angela

• Taddeo Ubaldo

• Tirri Rita

“Altavillesi liberi”- SILVESTRO IULIANO

• Amendola Carlo

• Cennerazzo Giovanni

• Del Regno Giovanni

• Di Giovanni Olimpia

• Mazzone Alessia

• Mastrogiacomo Pellegrino

• Savelli Teresa Carmela

• Severino Rosario

• Villani Giuliano