LIMATOLA – Giornalisti e magistrati in cattedra per dire no alla violenza sulle donne. A Limatola, in provincia di Benevento, dove ieri mattina gli studenti dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci hanno preso parte ad una singolare lezione sulla violenza di genere tenuta dagli inviati di Mediaset Giammarco Menga e Vincenzo Rubano e dal presidente del tribunale militare di Napoli Filippo Verrone. Durante l’evento, organizzato dall’amministrazione comunale con a capo il sindaco Domenico Parisi, è stato presentato il libro “Il delitto di Sama Abbas” scritto dal giornalista della trasmissione Quarto Grado Giammarco Menga. Sono intervenuti anche il sindaco Parisi, la dirigente scolastica Rosalia Manasseri, la responsabile del Centro Antiviolenza Federica Ricciardi, il parroco don Marco Zuppardi, il capitano Virginia Coni Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montesarchio e Antonietta Tariello, presidente della Protezione Civile. Ad introdurre l’evento Teresa Aragosa, nella sua duplice veste di docente e di Consigliere Comunale delegato all’Istruzione. “È stata una mattinata bella e vivace, ricca di spunti di riflessione – ha dichiarato il sindaco Parisi – Abbiamo discusso del tema della violenza sulle donne, partendo da un episodio di cronaca doloroso e cruento quale l’omicidio di Saman Abbas. I ragazzi hanno ascoltato con interesse e posto domande puntuali, che hanno animato ulteriormente la discussione e contribuito a renderla una vera e propria lezione dinamica e partecipata”. Al termine dell’evento il sindaco ha conferito al giornalista Vincenzo Rubano un encomio solenne “per l’impegno costante e concreto nel promuovere la cultura della legalità e della giustizia all’interno della comunità di Limatola, con particolare attenzione alle giovani generazioni e al dialogo con gli studenti”. E come segno di gratitudine è stata donata a ciascun relatore una scultura realizzata dallo scultore limatolese, maestro Gino Rispoli.