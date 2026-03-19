Pollena Trocchia, chiusura della campagna per il Sì alla riforma della giustizia: venerdì convegno e “AperiSì”

Prosegue la mobilitazione per il sì a Pollena Trocchia. Dopo il convegno in aula consiliare promosso a inizio marzo dal gruppo territoriale Comitato Cittadini per il sì insieme a UGL Napoli e il gazebo di domenica scorsa organizzato dalla locale sezione di Forza Italia, fissato per venerdì 20 marzo, a partire dalle 19.30, l’ultimo appuntamento della campagna referendaria nel comune vesuviano. Promotori dell’iniziativa il locale Comitato Cittadini per il sì e UGL Campania, in collaborazione con Forza Italia Pollena Trocchia, che ancora una volta propongono alla cittadinanza un utile momento di approfondimento e riflessione sull’importanza del referendum confermativo del 22 e 23 marzo prossimi e sulle ragioni del sì. Il convegno sarà introdotto da Francesco Pinto, componente dell’esecutivo di Anci Campania, e prevede i saluti di Roberto Sorrentino, presidente del gruppo locale Cittadini per il sì, e di Luigi Marino, segretario dell’UGL Campania. A seguire il condirettore del quotidiano Libero Pietro Senaldi intervisterà Artuto Rianna, presidente dell’Ordine degli avvocati di Nola, Mario Griffo, docente di procedura penale all’UniSannio, e Giuseppe Visone, Sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA di Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Gianfranco Librandi, coordinatore regionale dei Comitati per il sì, e a Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. Il convegno sarà preceduto da un “AperiSì” di benvenuto e seguito da buffet e intrattenimento musicale, momento pensato per scambiare considerazioni e impressioni in un contesto meno formale. «L’evento di venerdì sera rappresenta un’occasione straordinaria di approfondimento serio nel merito della riforma ed è il giusto epilogo del lungo percorso compiuto finora: abbiamo incontrato persone, distribuito materiale, invitato alla riflessione preferendo sempre il confronto e la forza dei ragionamenti agli slogan, alle fake news e alle decisioni per partito preso» hanno detto Roberto Sorrentino ed Erika Capuano, presidente e vicepresidente del Comitato Cittadini per il sì di Pollena Trocchia, a nome dell’intero direttivo, che tanto si è speso in queste settimane. «Domenica e lunedì prossimi gli elettori saranno chiamati alle urne per confermare o respingere la riforma della giustizia: non si tratta di un tema tecnico, ma di una battaglia di civiltà per ottenere una giustizia più giusta, equa e trasparente, a garanzia di tutti» hanno detto i consiglieri comunali Salvatore Auriemma, Antonella Borrelli e Antonio Di Sapio, Arturo Cianniello, che di Forza Italia è anche responsabile cittadino, e il responsabile seniores degli azzurri di Pollena Trocchia, Luigi Esposito. Con loro presenti all’incontro di venerdì anche i consiglieri regionali Susy Panico e Massimo Pelliccia, il senatore Franco Silvestro e l’europarlamentare Fulvio Martusciello.