Del Fes. Benedetto: “Progetto ambizioso, non valuteremo solo il profilo tecnico dei giocatori”.

di Lucio Ianniciello

Coach Benedetto è stato presentato ieri nell’ambito della manifestazione SportDays ad Avellino. Dopo l’arrampicata verso la salvezza nella stagione da poco conclusa, per il reggino rinnovo per i prossimi due anni con la Del Fes. Dice: “Speriamo di poter portare l’entusiasmo ad Avellino. Prima il progetto, se sarà vincente l’allenatore aiuta e i giocatori devono fare la loro parte. Il progetto del presidente è interessante, spero di essere all’altezza, darò il massimo, la società indicherà la strada che dovrà essere ben tracciata. Mi saranno vicini dg e ds, sono contento. Per far avvicinare la gente servono i risultati, bisogna fare bene, avere idee chiare, le parole se le porta il vento”.

Sulla bella scalata salvezza: “Ringrazio tutti per il lavoro svolto, impresa non facile, bravi i dirigenti, giocatori encomiabili. La salvezza sembrava impossibile, tante le difficoltà che la squadra ha dovuto affrontare”.

Cosa ci si aspetta nel prossimo campionato: “Ora il progetto è ambizioso, siamo partiti in anticipo, l’anno scorso il titolo fu comprato tardi e i giocatori erano scappati via. Sarà importante capire il mercato, Antonello Nevola è bravissimo, considereremo il budget. Il tempo ci darà la possibilità di programmare una squadra con equilibrio tecnico. Avellino è una piazza importante, i giocatori dovranno essere convinti, valuteremo anche il profilo personale. Antonello Nevola e Paolo Rotondi stanno lavorando”.

