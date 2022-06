Palma Campania. Sequestrata area pineta Tribucchi.

A Palma Campania sono stati disboscati 12mila mq di area verde Oltre alla la distruzione di una porzione di montagna per costruire un maneggio.

L’area, è ora stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali di Roccarainola che stanno effettuando le dovute verifiche sulla richiesta di autorizzazione.

«Il maneggio nell’area della pineta di Tribucchi, a Palma Campania, è regolarmente autorizzato oltre che dal Comune anche dalla Regione Campania.- scrive l’amministrazione comunale di Palma Campania – La zona dove è destinato a sorgere era disboscata degli ultimi alberi secchi o pericolanti nel 2017 e da allora è stata oggetto di recupero da parte dell’amministrazione comunale, proprio per tutelare un polmone verde del territorio. Non si tratta di un’opera abusiva, ma di un progetto noto ed autorizzato. Abbiamo fornito alle forze dell’ordine tutte le spiegazioni e gli elementi necessari alle indagini già da qualche tempo. Siamo disponibili a collaborare per chiarire ogni altro aspetto, ma è bene specificare che non c’è alcun abuso in atto da parte dell’ente.».

La Comunità Montana “Partenio – Vallo Di Lauro” ha diramato un’ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi con la piantumazione degli alberi distrutti, obbligando il comune di Palma Campania a presentare, entro 30 giorni, un piano di ripristino con una relazione tecnica alla Comunità Montana e, una volta approvato, li obbliga a ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni.

