QUADRELLE – Angela Acierno candidata con “Quadrelle Civica”: nuove energie a sostegno di Nicola Guerriero

Si amplia la squadra di “Quadrelle Civica” in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La lista guidata dal candidato sindaco Nicola Guerriero ufficializza la candidatura della new entry Angela Acierno, che rappresenta il quinto nome in campo dopo Simone Rozza, Gaetana Sgambati, Fortunato Conte e Francesco Ciccarelli.

Per Angela Acierno si tratta della prima esperienza politica, ma non del primo impegno concreto verso la comunità. Assistente amministrativo di professione, porta con sé competenze organizzative, precisione e senso di responsabilità maturati nel proprio percorso lavorativo, che intende ora mettere al servizio della collettività.

La sua candidatura nasce da una scelta consapevole, motivata da un forte senso civico e dal desiderio di contribuire attivamente alla crescita del territorio. «Ho una grande voglia di mettermi in gioco e di lavorare per la mia comunità», ha dichiarato, evidenziando l’importanza di un impegno diretto nella vita amministrativa del paese.

Madre di due figli, Acierno vive quotidianamente le esigenze delle famiglie e guarda con particolare attenzione alle politiche sociali, ai servizi per l’infanzia e alle opportunità per i giovani. Una sensibilità che si traduce nella volontà di proporre idee nuove e soluzioni concrete, in linea con il progetto amministrativo di Nicola Guerriero.

Tra i punti cardine del suo impegno emergono l’ascolto dei cittadini, l’efficienza amministrativa e l’innovazione nei servizi. L’obiettivo è costruire un dialogo costante tra istituzioni e comunità, migliorare i processi burocratici e sviluppare iniziative capaci di rispondere alle reali necessità del territorio.

Con l’ingresso di Angela Acierno, “Quadrelle Civica” rafforza ulteriormente la propria proposta elettorale, puntando su un equilibrio tra esperienza e rinnovamento, con l’intento di interpretare al meglio le aspettative dei cittadini in vista della prossima tornata amministrativa.