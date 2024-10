Convegno sui Rischi Naturali nel Sannio per la Settimana della Protezione Civile

Nell’ambito delle iniziative per la settimana nazionale della protezione civile, il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, ha promosso l’organizzazione, in data odierna, anniversario dell’alluvione che ha colpito il Sannio nel 2015, del convegno dal titolo “I Rischi naturali nel territorio sannita”.

L’evento, tenutosi presso il salone di rappresentanza della Prefettura, ha visto la collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Regione Campania – UOD Genio civile di Benevento, rappresentando un’occasione di confronto con i Sindaci della provincia su alcuni temi di protezione civile.

Nel corso dei lavori, con le cinque relazioni curate dal Prof. Nicola Fontana, dalla Prof.ssa Stefania Sica, dal Prof. Giuseppe Maddaloni – docenti dell’Unisannio – dall’Ing. Mario Bellizzi – Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco – e dall’Ing. Vincenzo Paolo – Dirigente Regione Campania – Genio Civile di Benevento – sono stati approfonditi i temi del rischio idraulico, di quello idrogeologico e di quello sismico, anche con riferimento all’intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco e alla capacità dei Sindaci di contribuire in maniera proattiva nella gestione dell’evento.

Il Prefetto di Benevento ha evidenziato l’importanza di momenti, come quello odierno, necessari per implementare la conoscenza dei fattori di rischio della provincia, caratterizzata da una particolare fragilità dal punto di vista idrogeologico e sismico, auspicando che il convegno possa costituire l’inizio di un percorso condiviso per far crescere sul territorio la cultura della protezione civile, con il coinvolgimento attivo anche della cittadinanza.

Su tale ultimo aspetto, bisogna registrare che i dati sulle associazioni di volontariato nel territorio sannita non possono essere considerati soddisfacenti, se paragonati alla media regionale.

Il Prefetto ha pertanto sensibilizzato i Sindaci affinché si dotino di gruppi di protezione civile che possano fornire collaborazione non solo durante le attività di soccorso, ma anche nella valorizzazione della prevenzione in materia di protezione civile, attraverso iniziative di informazione alla cittadinanza.