Coni Campania, Sergio Roncelli verso la riconferma: la Giunta quasi al completo. Il 12 aprile la grande elezione

Il 12 aprile 2025 si avvicina e con esso le elezioni per la nuova presidenza e la Giunta Regionale del CONI Campania, che guideranno lo sport campano fino al 2028. La strada verso l’elezione è già segnata: Sergio Roncelli, in carica dal 2017, è l’unico candidato per la presidenza e sembra destinato a una riconferma senza ostacoli. La sua leadership nel panorama sportivo regionale non è mai stata messa in discussione.

Accanto a Roncelli, la composizione della Giunta regionale prende forma, con un mix di conferme e nuove entrate. Pino Porzio, storico olimpionico di pallanuoto e tecnico del Circolo Posillipo, è stato scelto come rappresentante degli atleti, un posto che ricoprirà con il sostegno di altri nomi noti come Maria Grazia Perretta (FIDASC, specialista in armi da caccia).

In quota tecnici, l’ex atleta di pesistica Carmela Procacci (FIPE) entra a far parte della Giunta, mentre per il settore stampa sportiva, Mario Zaccaria (USSI) sarà il rappresentante delle Associazioni Benemerite.

Tra i nomi che caratterizzeranno le Discipline Associate spiccano Pamela Bevilacqua (Bridge), Michele Ferrara (FIPAP, pallapugno) e Raffaele Di Donna (FIGEST, giochi tradizionali). Per gli Enti di Promozione Sportiva, si segnalano Concetta Montanini (AICS), Antonio Adinolfi (Libertas), Salvatore Pucci (MSP), Gennaro Rega (CSAIN) e Gianluigi Antonini (OPES).

Con l’uscita di scena delle candidature per la Giunta, i sette posti sembrano quasi tutti definiti. Unica incertezza riguarda il Rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva, dove si scontrano Enrico Pellino (CSI) e Umberto Vona (PGS). Un duello che rimarrà da risolvere all’ultimo momento.

Con la quasi totalità dei posti in Giunta già assegnati, le elezioni del 12 aprile si preannunciano come un appuntamento cruciale per il futuro dello sport in Campania. Ma per la presidenza, sembra che il nome di Sergio Roncelli sia destinato a rimanere saldamente al timone per altri quattro anni.