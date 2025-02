“Concerto dei Vincitori”: la musica protagonista a Mercogliano per la borsa di studio “Preside Ciro Capossela”

La Sala degli Arazzi dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano ospiterà il 21 febbraio 2025, alle 16:30, il Concerto dei Vincitori della quarta edizione della borsa di studio “Preside Ciro Capossela”, nell’ambito del progetto Semplicemente Suono.

L’iniziativa, destinata agli alunni dei percorsi ad indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia di Avellino, è promossa dalla famiglia Capossela per valorizzare il talento musicale dei giovani studenti.

Tra i vincitori e menzionati di questa edizione figurano:

– Sara Coretto e Antonio Evangelista (chitarra) – IC “E. De Amicis-R. Masi” Atripalda (Menzione)

– Camilla Acrese (violoncello) – IC “Perna-Alighieri” Avellino (Menzione)

– Giuseppe Loria (violino) – IC “M. Pironti” Montoro (Menzione)

– Stancescu Matteo Greco (oboe) – IC “Perna-Alighieri” Avellino (Menzione)

– “Trio Dorso” – IC “Mercogliano” Mercogliano (Menzione)

– “Quintetto Chitarra” – IC “E. De Amicis-R. Masi” Atripalda (Menzione)

– Alessio De Vito (fisarmonica) – IC “Aiello del Sabato” Aiello del Sabato (Borsa di Studio)

– Giusy Siena (pianoforte) – IC “Mercogliano” Mercogliano (Borsa di Studio)

– Maria Iuliano (violoncello) – IC “Cocchia-Dalla Chiesa” Avellino (Borsa di Studio)

– “Dante’s Cello Girls” – IC “Perna-Alighieri” Avellino (Borsa di Studio)

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la *partecipazione straordinaria del “Vocal group Casa Sanremo” dell’IC “Mons. P. Guerriero” di Avella.

Il concerto rappresenta non solo un riconoscimento per i giovani musicisti, ma anche un’opportunità per celebrare la passione per la musica e l’impegno scolastico. L’evento è realizzato con il supporto della Biblioteca Statale di Montevergine, del Comune di Mercogliano e di altri enti locali.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e per chi vuole sostenere il talento delle nuove generazioni!