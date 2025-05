COMUNICATO STAMPA Camposano, gestione finanziaria al collasso: domani in Consiglio comunale il Rendiconto 2024

COMUNICATO STAMPA- Domani, giovedì 15 maggio, il Consiglio comunale di Camposano discuterà il Rendiconto finanziario 2024, che metterà in evidenza ancora una volta una gestione economico-finanziaria discutibile da parte dell’Amministrazione.

Nonostante persista il problema del deficit accumulato negli anni passati, ci sono state spese folli nel corso dell’anno scorso, tra le quali ricordiamo:

– 80.000 euro per le eccessive luminarie di Natale;

– 50.000 euro per il tabellone elettronico a Faibano (che proprio oggi compie 1 anno e che goffamente e offensivamente proietta ancora immagini del Giro d’Italia dello scorso anno, quando potrebbe essere almeno sfruttato per pubblica utilità);

– 41.000 euro per nuove e superflue telecamere di videosorveglianza, che poi nei fatti non servono a niente.

Mentre il Comune di Camposano è ancora sottoposto al piano di rientro per il disavanzo di 500.000 euro, che limita di fatto la capacità di spesa ed i servizi ai cittadini, si leggono altre novità nei documenti finanziari pubblicati.

Emerge infatti che il Comune di Camposano ha una ridotta capacità di risanamento del proprio deficit e una bassa percentuale di riscossione dei tributi, fattori che peggiorano una situazione al limite del dissesto finanziario.

Per gli esperti che abbiamo interpellato, il dissesto è evitato solo grazie a “presunti” residui attivi degli anni scorsi, risalenti nel tempo e – secondo alcuni – impropriamente riportati a bilancio proprio per far quadrare i conti.

“Contestiamo questa gestione leggera ed irresponsabile dei soldi pubblici – affermano i componenti dei gruppi politici locali di Azione e Noi Moderati – che vengono spesi senza una programmazione seria, una gestione che sta portando verso il baratro un Comune ormai trattato come proprietà privata da parte dell’attuale maggioranza“.