Avellino Basket, subito un altro esame: trasferta al PalaDozza contro la Fortitudo

Dopo lo stop di Forlì, i biancoverdi tornano in campo: serve una risposta su un parquet storico e difficile

Non c’è tempo per fermarsi. L’Unicusano Avellino Basket torna subito in campo e lo fa su uno dei parquet più caldi e impegnativi del campionato: il PalaDozza. Domenica 29 marzo, alle ore 18:00, i biancoverdi affronteranno la Fortitudo Bologna in una sfida che mette in palio molto più dei due punti.

La gara arriva a pochi giorni dalla sconfitta contro Forlì, uno stop che ha interrotto una lunga striscia positiva ma che non cancella quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Avellino riparte da lì, dalla consapevolezza costruita nel tempo e dalla necessità di ritrovare subito ritmo e continuità.

Di fronte ci sarà una squadra esperta, abituata a giocare partite di questo peso e sostenuta da un ambiente che sa fare la differenza. Il PalaDozza è uno di quei campi in cui ogni possesso conta, dove servono lucidità e carattere per restare dentro la partita fino alla fine.

Per Avellino sarà fondamentale l’approccio. Servirà energia, attenzione nei dettagli e capacità di gestire i momenti della gara, senza concedere nulla e cercando di imporre il proprio ritmo. Dopo la battaglia di Forlì, la squadra è chiamata a una risposta immediata.

Un’altra tappa, un altro banco di prova. E l’Avellino sa che adesso ogni partita pesa.