Coldiretti Campania, Manfredi e Serluca alla prima uscita ufficiale: “L’agricoltura motore di sviluppo regionale”

La prima uscita del presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi e dell’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca arriva in occasione dell’assemblea di inizio anno dal titolo “L’agricoltura che vogliamo” indetta dalla Coldiretti Campania.

“Sono contento che la mia prima uscita ufficiale dal palazzo sia avvenuta in casa della Coldiretti. Durante la campagna elettorale abbiamo più volte affrontato le paure legate al taglio della Pac, ora che questo pericolo è scongiurato ci consentirà di programmare con serenità quello che deve essere il percorso del futuro. Dobbiamo considerare l’agricoltura non come un settore a sé, ma come un motore di sviluppo inglobando anche quelli che sono i percorsi legati al turismo, all’enogastronomia, alla sana alimentazione e quindi la lotta all’obesità infantile. Senza trascurare lo sviluppo delle piattaforme legate anche all’e-commerce. Un settore non solo al centro di un assessorato ma dell’intero sistema e siamo in perfetta sintonia con il presidente Fico per riuscirci” spiega Massimiliano Manfredi.

Ad accogliere i membri del palazzo il direttore regionale Salvatore Loffreda, il vice presidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello e il presidente regionale Ettore Bellelli: “Abbiamo chiesto al presidente Manfredi di avere presto una legge regionale che ci aiuti nelle nostre battaglie per la modifica del codice doganale europeo, chiedendo che l’origine “Made in Italy” sui prodotti agricoli sia determinata dalla provenienza delle materie prime, non dalla sola ultima lavorazione in Italia, per tutelare il vero agroalimentare delle nostre aziende e contrastare gli inganni ai consumatori. Così come devono aiutarci nella lotta per scongiurare i possibili danni, finora scongiurati, che possono derivare da accordi come il Mercosur”.

Inizia non solo un nuovo anno, ma una nuova legislatura: “All’assessore Serluca abbiamo presentato il nostro programma ed abbiamo avuto la sua disponibilità ad ascoltare le richieste degli agricoltori e ad aiutarli nel loro lavoro quotidiano” concludono i dirigenti di Coldiretti Campania.

Presenti tutti i direttori provinciali della Coldiretti, i presidenti e membri dell’associazione allevatori Campania e Molise, dei consorzi di bonifica e dell’associazione nazionali allevatori della specie bufalina.

“Sono onorata di essere qui, questo rappresenterà il mio modo di approcciarmi a questo ruolo. Sono pronta a condivisione le problematiche del settore” dichiara l’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca che aggiunge: “Le associazioni come la Coldiretti che rappresentano le realtà del territorio sono il principale interlocutore per me. La realtà campana è fatta di tantissime aziende e di eccellenze che devono essere conosciute sia rispetto ai punti di forza che alle criticità. Abbiamo sul tavolo tanti temi che meritano la giusta attenzione. Dalla maggiore considerazione per le aree interne che devono avere la giusta rete di infrastrutture e digitalizzazione all’economia di prossimità dei piccoli centri. Abbiamo grandi e piccole realtà e tutte devono essere accompagnate nel loro percorso di crescita e valorizzazione” conclude.