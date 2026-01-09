Verso Avellino-Sampdoria, i convocati di Biancolino

Si torna in campo al Partenio-Lombardi per aprire il nuovo anno e dare continuità al percorso intrapreso. Domani, sabato 10 gennaio alle ore 15:00, l’Avellino ospita la Sampdoria in una sfida che mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano.

Per i lupi sarà un banco di prova importante, non solo per la classifica ma anche per confermare identità, compattezza e crescita. Il fattore campo e il sostegno del pubblico biancoverde saranno ancora una volta centrali.

I convocati

Iannarilli, Daffara, Pane, Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Palmiero, D’Andrea, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio, Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Favilli.

Mister: Raffaele Biancolino.

L’Avellino si affida a un gruppo numeroso e competitivo per affrontare la ripartenza, con la voglia di trasformare il Partenio in un punto fermo del proprio cammino.