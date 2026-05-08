COLDIRETTI CAMPANIA ACCOGLIE PAPA LEONE XIV: FIORI E MELE ANNURCHE IGP PER FEDELI E PELLEGRINI

Coldiretti Campania al fianco di fedeli e pellegrini in occasione della visita a Napoli del Santo Padre Leone XIV, in programma oggi, giovedì 8 maggio 2026.

Un impegno concreto che unisce agricoltura, tradizione e spiritualità nel cuore della città. Con il supporto della Consulta florovivaistica regionale, Coldiretti Campania garantisce l’addobbo floreale del Duomo di Napoli e del palco allestito in Piazza del Plebiscito, dove il Pontefice saluterà i fedeli alle ore 17:15.

Composizioni realizzate con fiori e piante del territorio: un omaggio della campagna campana al Santo Padre e alla comunità che lo accoglie. Non solo fiori. Sempre in Piazza del Plebiscito, Coldiretti Campania distribuirà migliaia di mele annurche campane IGP ai pellegrini provenienti dalla Campania, dall’Italia e dall’estero. Un gesto simbolico che racconta l’identità agroalimentare regionale: la mela annurca, eccellenza IGP, diventa segno di accoglienza e condivisione.

“Essere presenti in un momento così alto per Napoli e per la Chiesa significa mettere al servizio della comunità il lavoro dei nostri agricoltori e florovivaisti”, dichiara Ettore Bellelli, Presidente di Coldiretti Campania. “I fiori che adornano il Duomo e la Piazza, e le mele che doniamo ai pellegrini, sono il volto della nostra terra: genuina, ospitale, legata ai valori della fede e del lavoro”.

La visita di Papa Leone XIV si inserisce in un percorso pastorale che tocca Pompei e Napoli. Per la città, come ricordato dal Sindaco Manfredi, è “un messaggio estremamente forte di pace, giustizia e fratellanza”. Coldiretti Campania raccoglie questo messaggio, portando in piazza i frutti e i colori di un’agricoltura che ogni giorno nutre il Paese e custodisce il territorio.

L’appuntamento è per oggi in Piazza del Plebiscito. Coldiretti Campania sarà lì, con i suoi agricoltori e con i prodotti della terra campana, per testimoniare che agricoltura e fede camminano insieme.