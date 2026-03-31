CINEMOI: la presentazione il 2 aprile

La nuova rivista di cinema CineMoi viene presentata al Multicinema Modernissimo di Napoli giovedì 2 aprile, con un evento che riunisce critici, registi e professionisti del settore.
La rivista vuole dare spazio a uno sguardo critico e complesso, attento ai cambiamenti dei linguaggi e delle nuove generazioni, grazie al contributo di diverse voci autorevoli del panorama culturale. ￼
Modererà l’incontro Davide Cerbone e interverranno Antonio Borrelli, Alfonso Amendola, Antonella di Nocera, Elisabetta Graziano e tanti altri.
Queste sono le parole della direttrice editoriale Michela Mancusi “ La rivista non si piega alla centralità (…) Non una definizione, ma un patto con i lettori.”