Avella accoglie “ERRANDO – Strada Facendo”: il cammino della scienza e dell’educazione farà tappa all’Anfiteatro Romano

AVELLA – Il cammino nazionale “ERRANDO – Strada Facendo”, uno dei più significativi progetti italiani dedicati all’educazione, alla divulgazione scientifica e alla costruzione di comunità, farà tappa ad Avella nella giornata di sabato 4 luglio 2026.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Avella, rappresenta un’importante occasione di incontro tra cittadini, istituzioni, educatori e appassionati, in un percorso che porta la scienza fuori dalle aule universitarie per avvicinarla alle persone, trasformando piazze, scuole e luoghi simbolici in spazi di confronto e partecipazione.

Il progetto, nato da un’idea della professoressa Daniela Lucangeli, tra le più autorevoli studiose italiane nell’ambito della psicologia dell’apprendimento e delle neuroscienze educative, attraversa l’Italia da Bolzano a Reggio Calabria lungo un itinerario di 99 tappe, per complessivi 2.036 chilometri da percorrere in 104 giorni, dal 5 maggio al 15 agosto 2026.

La tappa che interesserà Avella è quella che collega Bonea al centro archeologico avellano, per un percorso di 24,2 chilometri. L’arrivo dei partecipanti è previsto alle ore 16:00 presso l’Anfiteatro Romano di Avella, luogo simbolo della storia e della cultura cittadina, dove si svolgerà il momento conclusivo dell’incontro con la comunità.

“ERRANDO – Strada Facendo” non è una semplice camminata, ma un progetto educativo che pone al centro il valore dell’ascolto, della condivisione e dell’errore inteso come occasione di crescita. L’obiettivo è creare connessioni tra scuole, famiglie, associazioni, amministrazioni e cittadini, favorendo una cultura partecipata della conoscenza e della cura delle relazioni.

Il Comune di Avella invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’iniziativa, vivendo un momento di confronto, crescita e condivisione insieme ai protagonisti del cammino.

La partecipazione è libera, anche se per motivi organizzativi è consigliata l’iscrizione attraverso il sito ufficiale del progetto.