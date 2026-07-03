Moschiano, siglata la convenzione tra il comune e la guardia Agroforestale Italiana: al via una nuova collaborazione per la tutela del territorio e il rafforzamento del vallo Lauro a firmare l’accordo è stato il dirigente provinciale Nappi Antonio e il sindaco dott. Sergio Pacia per la sensibilità istituzionale dimostrata e la fiducia riposta in noi sottolineando come la sua disponibilità abbia reso possibile il raggiumento di questo importante traguardo un sincero ringraziamento va anche al vice sindaco Carmine Aschettino che ci ha sostenuto. Parole di gratitudine vanno anche al nostro presidente nazionale dott. Antonio D’acunto guida dell’organizzazione e nostro punto di riferimento che ci ha sempre sostenuto durante il nostro percorso. Questa convenzione non rappresenta solo un accordo amministrativo ma l’inizio di un percorso condiviso fondato sulla collaborazione sulla responsabilità è su servizio alla comunità, contribuendo a preservare il patrimonio naturalistico di Moschiano.