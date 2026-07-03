Sorrento: oggi il “sì” di Filomeno Soriano e Stefanina Romanini

Giorno speciale e ricco di emozioni per Filomeno Soriano e Stefanina Romanini, che oggi coronano il loro sogno d’amore pronunciando il fatidico “sì” nella splendida cornice di Sorrento.

Un momento atteso e condiviso con familiari, amici e tutti coloro che hanno accompagnato la coppia lungo il proprio cammino, celebrando l’inizio di una nuova vita insieme, fatta di amore, complicità e progetti da realizzare.

In questa giornata così importante giungano ai novelli sposi gli auguri più sinceri affinché il loro matrimonio sia ricco di serenità, gioia e felicità, e ogni giorno possa rafforzare il legame che oggi viene consacrato.

“Che il vostro amore continui a crescere con la stessa intensità che vi ha condotti fin qui. Vi accompagni sempre il sorriso, la salute e la forza di affrontare insieme ogni nuova avventura della vita. Tantissimi auguri di cuore.”

Gli auguri più affettuosi ai novelli sposi Filomeno Soriano e Stefanina Romanini giungono da tutti gli amici e dai parenti, che condividono con loro la gioia di questa giornata indimenticabile.