Mugnano in festa: musica, tradizione e devozione per Maria SS. delle Grazie.

di Francesco Piccolo

La serata di giovedì 2 luglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, ha dato il via alla prima di una lunga serie di iniziative pensate per accompagnare la comunità in un percorso fatto di fede, tradizione e momenti di aggregazione.

La piazza si è riempita di suoni, colori ed emozioni grazie all’esibizione dei Bottari di Macerata Campania, protagonisti di uno spettacolo coinvolgente capace di portare nel cuore del paese il ritmo e l’energia della tradizione popolare.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Festa Maria SS. delle Grazie, ha registrato una bella partecipazione di pubblico, regalando alla comunità una serata di condivisione e voglia di stare insieme.

Accanto alla musica non sono mancati anche i sapori. Ad accompagnare la serata, infatti, anche i panini gourmet di Sericè, molto apprezzati dai presenti, che hanno contribuito a creare quel clima di festa e convivialità tipico degli appuntamenti estivi in piazza.

Durante la manifestazione il Comitato Festa è stato presente anche con le immagini devozionali dedicate a Maria SS. delle Grazie, simbolo del forte legame di fede che unisce Mugnano alla sua Patrona e di una tradizione che continua a tramandarsi negli anni.

Nella suggestiva cornice del Santuario di Santa Filomena illuminato a festa, con l’immagine di Maria SS. delle Grazie proiettata sulla facciata, il suono delle botti, le voci e gli strumenti hanno creato un’atmosfera speciale, dove musica popolare, devozione e tradizione si sono incontrate.

Una serata vissuta tra sorrisi, emozioni e senso di appartenenza, confermando ancora una volta quanto i festeggiamenti dedicati a Maria SS. delle Grazie rappresentino non solo un momento religioso, ma anche un’occasione capace di riunire un’intera comunità.