Avellino, Romano (Pd): “Maggioranza compatta e istituzioni al centro. Il debutto della nuova amministrazione è incoraggiante”

Avellino – “L’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Avellino ha consegnato alla città un primo segnale importante. La maggioranza che sostiene il sindaco Nello Pizza ha dimostrato grande compattezza, senso di responsabilità e condivisione degli obiettivi, eleggendo Nicola Giordano alla presidenza del Consiglio comunale con una posizione unitaria. Senza sbavature. Con sobrietà e grande senso istituzionale”. Lo dichiara Nando Romano, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio Comunale di Avellino.

“Se il buongiorno si vede dal mattino – continua Romano – ci sono tutte le condizioni perché possa instaurarsi un rapporto proficuo e costruttivo di sinergia tra giunta e maggioranza consiliare, fondato sulla collaborazione istituzionale, sull’equilibrio e sulla ferrea volontà di dare nuova linfa alla nostra città. È ciò di cui Avellino ha bisogno dopo una fase politica complessa, confusa, politicamente ambigua: stabilità, responsabilità e capacità di lavorare nell’esclusivo interesse della città. E’ ciò di cui la nostra comunità ha davvero bisogno”.