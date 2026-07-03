Tutto pronto per Natura in festa, Pollena Trocchia festeggia l’estate ai Conetti Vulcanici. Appuntamento domenica 5 luglio, alle 21 il concerto della Casanova Swing Band

Tutto pronto per la quarta edizione di “Natura in festa tra musica e sapori”, l’appuntamento è per domenica 5 luglio. Dopo il lancio dell’iniziativa la scorsa settimana, ecco tutti i dettagli della fortunata manifestazione che celebra l’estate nel comune vesuviano. Si parte alle ore 18:30 con l’escursione guidata dal geologo Paolo Beneduce che illustrerà ai partecipanti le peculiari piccole strutture vulcaniche di forma conica del geosito del Carcavone. A seguire, alle 19:30, l’apertura degli stand per assaporare le bontà di Pollena Trocchia grazie alle aziende partecipanti: Tenuta Manna, Panificio Di Sarno, Basile Vini, MonteSommaVesuvio, Oleificio Punzo. Infine, dopo i saluti istituzionali, spazio alla musica dalle ore 21:00 con il concerto della Casanova Swing Band, gruppo musicale dal repertorio eterogeneo, incentrato sulla tradizione jazzistica ma che guarda a sonorità moderne e coinvolgenti e spazia dallo swing più tradizionale al funk, dalla bossanova al revival ballabile. Il sito che ospiterà la manifestazione, per la cui intera durata sarà attiva anche un’area food, sarà raggiungibile con mezzi propri, fino all’esaurimento dei posti nell’area parcheggio posta alla sommità di via Alveo Pollena, oppure grazie al servizio navetta predisposto dal Comune di Pollena Trocchia: per l’occasione, infatti, un bus farà la spola tra il parcheggio municipale di via Esperanto e i Conetti Vulcanici. «Manca poco per il quarto appuntamento con Natura in Festa, manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Pollena Trocchia nella incantevole cornice dei Conetti Vulcanici del Carcavone, sapientemente illuminata per l’occasione. Attraverso questo evento puntiamo non soltanto alla valorizzazione delle locali bellezze naturalistiche e alla promozione delle produzioni agricole tipiche del territorio, ma anche ad offrire un’importante occasione di svago e di socialità ai nostri concittadini e ai tanti visitatori dei comuni limitrofi» ha spiegato il vicesindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto, delegato tra l’altro a valorizzazione del territorio, eventi ed attività produttive. «Anche quest’anno, con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, abbiamo realizzato un evento di spessore, capace di richiamare in uno dei luoghi più belli non solo di Pollena Trocchia ma dell’intera area vesuviana residenti, turisti e visitatori grazie a ottima musica, bontà da assaporare e spensieratezza. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, in un modo o nell’altro, compresi i gruppi locali di Protezione Civile e Croce Rossa che non fanno mai mancare il loro sostegno» ha concluso Carlo Esposito, primo cittadino di Pollena Trocchia.