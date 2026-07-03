Sperone, quasi ultimati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico: rinascono l’antica Fontana e la Cappella dell’Assunta. FOTO E VIDEO

Procedono ormai verso la conclusione i lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località Fontana di Sperone – Carcara – Campo di Pietro, uno degli interventi pubblici più significativi programmati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adolfo Alaia.

L’opera, finanziata con 1.051.643,20 euro nell’ambito del Programma Campania FESR 2021-2027, non rappresenta soltanto un’importante azione di mitigazione del rischio idraulico, ma ha restituito decoro e dignità anche a due luoghi simbolo della memoria storica del paese: l’antica Fontana di Sperone e la cappella dedicata a Maria Santissima Assunta.

L’antica Fontana torna a splendere

Tra gli interventi già completati spicca il recupero dell’antica Fontana di Sperone, un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la popolazione locale.

Le sue acque erano un tempo molto apprezzate per le loro presunte proprietà diuretiche e numerosi cittadini da ogni parte vi si recavano quotidianamente per approvvigionarsi.

Purtroppo, dopo il devastante terremoto del 1980, la sorgente ha subito una drastica riduzione della portata e oggi l’acqua continua a sgorgare, ma in quantità decisamente inferiore rispetto al passato. Nonostante ciò, la fontana conserva intatto il suo valore storico e affettivo per la comunità speronese.

Risanata anche la cappella della Madonna Assunta

Gli interventi hanno interessato anche la storica cappella dedicata a Maria Santissima Assunta, che è stata oggetto di opere di risanamento e recupero, restituendo dignità a un luogo di culto profondamente radicato nella tradizione religiosa del territorio.

Il recupero della cappella rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Sperone.

Un’opera strategica per il territorio

Il progetto nasce con l’obiettivo principale di mettere in sicurezza un’area particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico, intervenendo lungo il tratto che dalla Fontana di Sperone attraversa la località Carcara fino a raggiungere Campo di Pietro.

Un’opera che consentirà di ridurre i rischi legati agli eventi meteorologici intensi e di migliorare la tutela del territorio.

Professionalità e qualità dei lavori

L’intervento è stato eseguito con elevati standard qualitativi dalla Mauro Costruzioni Generali S.r.l., impresa nolana che ha operato con professionalità e competenza, rispettando le caratteristiche storiche e ambientali dei luoghi e garantendo una puntuale esecuzione delle opere previste.

Con la conclusione del cantiere, Sperone recupera non solo un’importante infrastruttura di protezione del territorio, ma anche due luoghi simbolo della propria storia e della propria identità, dimostrando come sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione delle tradizioni possano procedere di pari passo.