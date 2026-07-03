Napoli, due operazioni della Polizia di Stato: arrestato un 55enne condannato per violenza sessuale e due ladri fermati dopo il furto a una turista

Doppio intervento della Polizia di Stato a Napoli, dove gli agenti hanno eseguito un arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione e, in un’altra operazione, hanno fermato due persone responsabili del furto dello zaino di una turista nella stazione di Napoli Centrale.

Arrestato a Fuorigrotta: deve scontare oltre cinque anni di carcere

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno fermato un 55enne in via dei Missionari, nel quartiere Fuorigrotta.

Dagli accertamenti è emerso che sull’uomo pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 1° aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo dovrà espiare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, commessi a Napoli nel 2020. Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere.

Ruba lo zaino a una turista: arrestati un uomo e una donna

Un secondo intervento ha visto protagonisti gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer Campania, intervenuti all’interno della food hall della stazione ferroviaria di Napoli Centrale dopo la segnalazione del furto dello zaino ai danni di una turista.

Grazie a una rapida attività investigativa e all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare e bloccare un 29enne e una 36enne nei pressi di Porta Nolana.

I due sono stati trovati ancora in possesso dello zaino appena sottratto, che è stato immediatamente recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Le due operazioni confermano l’impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nel contrasto ai reati predatori e ai reati contro la persona, con interventi tempestivi che hanno consentito di assicurare i responsabili alla giustizia e di restituire la refurtiva alla vittima del furto.