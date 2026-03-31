QUADRELLE, il tempo delle decisioni IRREVOCABILI!!!

Non è più il tempo delle mezze misure! Non è più il tempo delle attese! In avvicinamento alle prossime elezioni comunali emerge sul territorio una nuova iniziativa politica.

Negli ultimi mesi, in modo silenzioso ma costante, un gruppo di giovani spinti da un forte senso di appartenenza, con coraggio, visione e responsabilità, ha iniziato a confrontarsi sul presente e soprattutto sul futuro amministrativo del Paese. Una volontà concreta di non restare a guardare per affrontare sfide che non possono essere più rimandate e costruire un progetto serio, credibile e responsabile per Quadrelle. Nelle prossime settimane il progetto sarà presentato alla comunità con nomi, simbolo e programma elettorale con trasparenza e determinazione.

Il futuro amministrativo di Quadrelle non può essere rimandato. Quadrelle ha bisogno di una svolta.

Avellino, 31 marzo 2026 – Ufficio stampa (Paola Ricciarelli)