Celebrazione del 4 Novembre a Sirignano: il Sindaco Colucci depone una corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Sirignano, 4 novembre — Questa mattina, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il sindaco di Sirignano, Antonio Colucci, ha presieduto la cerimonia commemorativa dinanzi al Monumento ai Caduti per onorare i soldati che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Con un gesto solenne, il primo cittadino ha deposto una corona d’alloro, simbolo di rispetto e memoria verso chi ha contribuito all’unificazione e alla libertà del paese.

L’evento ha visto una partecipazione significativa da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Sirignano, accorsi numerosi per rendere omaggio ai caduti. Presenti, oltre alle autorità locali, anche rappresentanti delle associazioni d’arma e delle scuole del territorio, che hanno voluto portare il proprio contributo in questa giornata di riflessione e gratitudine.

La ricorrenza del 4 novembre, che segna la fine della Prima Guerra Mondiale per l’Italia, rappresenta un’occasione per ricordare non solo i caduti in battaglia, ma anche il contributo delle Forze Armate nella difesa e protezione del Paese. “È un momento di unione e riflessione per tutta la nostra comunità – ha dichiarato Colucci – per non dimenticare mai chi ha dato la vita per garantirci la pace e la libertà di cui godiamo oggi.”

La cerimonia si è conclusa in un’atmosfera di solenne rispetto e gratitudine, unendo i cittadini di Sirignano in un sentito tributo ai valori fondanti della Repubblica Italiana.