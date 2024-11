Tragico incidente a Roccabascerana: 90enne perde la vita dopo il ribaltamento della sua auto

Questa mattina, intorno alle 8:00, i Carabinieri della Stazione di Roccabascerana sono intervenuti in via Marmora a causa di un incidente stradale in cui un’auto, una Ford Fiesta guidata da un uomo di 90 anni originario di Pietrastornina, si è ribaltata. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, purtroppo per l’anziano conducente non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno ora conducendo accertamenti per determinare la dinamica esatta di questo tragico incidente, al fine di chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento del veicolo.