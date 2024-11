Le uscite smartphone 2025: tutte le novità in arrivo

Il 2025 si prospetta un anno ricco di novità per il mondo degli smartphone, con i principali produttori impegnati a portare sul mercato dispositivi sempre più avanzati e performanti. La competizione sarà ancora più serrata, con innovazioni tecnologiche che promettono di cambiare il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi quotidiani.

Una delle principali tendenze che caratterizzerà le uscite degli smartphone nel 2025 è l’integrazione di intelligenza artificiale (AI) avanzata, segnando un passaggio ulteriore rispetto a quello che già comunemente accade. Già negli ultimi anni, infatti, l’AI ha giocato un ruolo importante nelle fotocamere, nei sistemi di riconoscimento facciale e negli assistenti vocali, ma nel 2025 ci aspettiamo che l’intelligenza artificiale si estenda a tutti gli aspetti dell’uso quotidiano. Gli smartphone saranno in grado di anticipare le necessità degli utenti, ottimizzando le prestazioni in base all’uso personale e migliorando l’efficienza energetica. Inoltre, l’AI aiuterà a migliorare la gestione della privacy e della sicurezza dei dati, attraverso un’analisi sempre più sofisticata delle minacce.Sono chiari infatti i dati estrapolati dal rapporto Yarix sulla sicurezza informatica, in cui si evidenzia come gli attacchi hacker siano triplicati in un anno, colpendo tanto i privati quanto le aziende (e l’Italia è al quinto posto mondiale tra i paesi più bersagliati).

Sul fronte del design, il 2025 vedrà una continua evoluzione degli smartphone pieghevoli, già presenti ma in misura marginale.Aziende come Samsung, Huawei e Oppo sono state pionieri in questo campo, ma la tecnologia è destinata a diventare sempre più raffinata e perfezionata. Gli schermi pieghevoli saranno più resistenti e duraturi, con cerniere praticamente invisibili e display senza pieghe evidenti. Si parla anche di smartphone arrotolabili: una prima uscita in questa direzione dovrebbe essere targata Huawei, ma al momento non si hanno informazioni ulteriori rispetto alle prime immagini messe in circolazione relative ad un possibile prototipo. In linea teorica, si tratta di dispositivi con schermi flessibili che si estendono e si contraggono a seconda delle necessità dell’utente, offrendo una soluzione pratica per chi desidera un grande display ma con la comodità di un dispositivo compatto.

Un altro aspetto chiave delle uscite del 2025 sarà il 5G avanzato. Sebbene il 5G sia già ampiamente diffuso, nel 2025 assisteremo al debutto di reti 6G, che porteranno con sé una velocità di connessione senza precedenti e una latenza praticamente inesistente. Questa nuova generazione di reti mobili sarà il cuore di numerose innovazioni, tra cui la diffusione della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR) su smartphone. Ad essere rivoluzionato sarà infatti il mondo dei videogiochi: con la connettività 6G, sarà possibile avere esperienze di gioco sempre più immersive, arrivando alla creazione di un gameplay che non ha precedenti. Di certo le novità tecnologiche riguarderanno tutto il settore del gioco, ma è ovvio che ci saranno dovute differenze tra i giochi online più classici, come quelli inseriti nelle sale digitali, ad esempio le migliori slot machines ma anche i tavoli verde per il poker, il baccarat e il blackjack ed i titoli dotati di un gameplay molto più strutturato, come può essere Call of Duty ad esempio.

Proseguendo però nell’elenco degli aspetti che saranno rivoluzionati con le prossime uscite smartphone, è impossibile non menzionare la fotografia, che era e rimarrà un punto centrale per i produttori di smartphone anche nel 2025. Le fotocamere multiplee i sensori di ultima generazione offriranno una qualità d’immagine sempre più vicina a quella professionale. Ci si aspetta sensori con risoluzioni altissime, oltre i 200 MP, e miglioramenti significativi nella fotografia notturna e nella gestione delle condizioni di luce difficili. Inoltre, sarà sempre più comune vedere lenti liquide, una tecnologia che consentirà di regolare la forma delle lenti all’interno della fotocamera per migliorare la qualità dell’immagine, eliminando distorsioni e garantendo una messa a fuoco più veloce e precisa.

Per quanto riguarda l’autonomia, il 2025 vedrà l’introduzione di batterie basate su nuovi materiali come il grafene, che garantiranno una durata nettamente superiore rispetto alle attuali batterie al litio. La ricarica sarà ultra-rapida, con tempi di ricarica ridotti a pochi minuti grazie a tecnologie come la ricarica wireless a distanza.