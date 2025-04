Capriglia Irpina si tinge di biancoverde: maxi schermo in piazza San Felice per seguire Sorrento-Avellino

Giornata di calcio e passione a Capriglia Irpina. L’amministrazione comunale invita tutti i tifosi dell’Avellino e i cittadini a ritrovarsi oggi, sabato 19 aprile 2025, in piazza San Felice per seguire insieme la partita Sorrento – Avellino, in programma alle ore 18.30.

Un’occasione per vivere collettivamente l’emozione del match, sostenere i lupi e colorare la piazza di biancoverde. Il Comune ha predisposto un maxi schermo per permettere a tutti di godersi l’incontro in compagnia, trasformando il centro del paese in una vera e propria curva all’aperto.

L’invito rivolto alla cittadinanza è chiaro: portate con voi magliette, bandiere e sciarpe per rendere l’atmosfera ancora più calda e coinvolgente. L’amore per l’Avellino unisce generazioni, e anche Capriglia Irpina si prepara a fare la sua parte in questo sabato di sport e appartenenza.

Tutti in piazza, tutti con il lupo nel cuore.