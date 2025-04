Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte punta su Lukaku, Nesta si affida a Caprari e Mota.

Tutto pronto al U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Napoli, valida per la 33ª giornata di Serie A Enilive, con fischio d’inizio alle ore 18:00. I padroni di casa, guidati da Alessandro Nesta, cercano gli ultimi punti per mettere al sicuro la salvezza, mentre gli azzurri di Antonio Conte sono in piena corsa scudetto e non possono permettersi passi falsi, soprattutto con l’Inter impegnata su un campo complicato come quello di Bologna. Il Monza scende in campo con un 3-5-2 votato alla solidità e al dinamismo: Turati tra i pali, difesa composta da Pedro Pereira, Caldirola e Carboni, corsie esterne affidate a Birindelli e Kyriakopoulos, in mezzo Bianco, Akpa Akpro e Castrovilli, con Caprari e Mota a guidare l’attacco. Il Napoli risponde con il consueto 4-3-3: Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera sugli esterni difensivi, Rrahmani e Rafa Marin centrali, Lobotka in cabina di regia con Gilmour e McTominay a supporto, in avanti il tridente è composto da Politano, Spinazzola e Romelu Lukaku, chiamato a spaccare la partita con il suo peso offensivo. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV, app o tramite il canale dedicato su Sky. La tensione cresce, il clima si scalda: Monza e Napoli si affrontano in un pomeriggio che può dire molto, se non tutto, sul destino delle due squadre in questo finale di stagione.

Le formazioni ufficiali di Monza-Napoli

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota.

Allenatore: Alessandro Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola.

Allenatore: Antonio Conte.