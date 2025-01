Candelora a Montevergine: tra tradizione, diritti e arte con performance, stand up comedy e installazioni multimediali. Il programma di oggi mercoledì 29 gennaio

Dalla performance antropologica “Posseduti dalla tradizione” alla Stand up comedy di Laura Pusceddu. In serata il Cuore dei diritti al Palazzetto dello sport e l’installazione dedicata a Mamma Schiavona “Turris Eburnea”.

Prosegue, con la Candelora a Montevergine. il viaggio di esplorazione della tradizione promosso dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino e l’Ente Parco del Partenio e la collaborazione di numerose associazioni. La mattina del 29 gennaio si proietta il documentario “Malafede” presso l’Istituto comprensivo di Mercogliano.

Alle 18.30, al Teatro 99 Posti, spazio alla performance antropologica “Posseduti dalla tradizione” di Carlo Preziosi. A introdurre e concludere l’incontro Antonello Petrillo, sociologo di Unisob. Una performance che sceglie di partire dai concetti di riti, comunità e tradizione. “Essere posseduti dalla tradizione – spiega Carlo Preziosi – vuol dire lasciarsi attraversare da quelli che sono gli elementi fondativi della nostra identità e della nostra cultura, per reinterpretarli e farli vivere nel presente”

Alle 20.00, nello stesso teatro di Torelli di Mercogliano, Laura Pusceddu proporrà il suo irresistibile spettacolo di Stand up comedy “Grandma”. Una riflessione a tutto campo sulle relazioni affettive e sulla salute mentale nel tentativo di rispondere a una domanda: si può ridere della salute mentale? Un evento promosso in collaborazione con le Associazioni CAOS, PGR, AVIONICA, ARCI AVELLINO, I-KEN ASP ETS e Partenio Natura e Cultura.

Ma la Festa della Candelora abbraccia anche lo sport. Il “Cuore dei diritti” sarà di scena, alle 20.30, al Palazzetto dello Sport durante la partita Avellino Basket vs Pesaro. Mentre Addò Italia-Bar Leo di Viale San Modestino a Mercogliano ospiterà, alle 21.45, l’inaugurazione musicale dell’installazione multimediale “Turris eburnea” a cura di Magnitudo nel segno di musica elettronica e arte digitale dedicato alla “Nostra Madre Accogliente”.