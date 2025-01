GUINEA CONAKRI: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTI STRATEGICI CON L’ASSISTENZA DI PMI

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

La Confederazione delle Imprese nel Mondo (PMI INTERNATIONAL) offre agli imprenditori l’opportunità di partecipare a progetti altamente strategici e remunerativi in GUINEA CONAKRY ricca di potenziale economico e con un forte sostegno istituzionale.

Dal 2010, siamo presenti in modo strutturato nel paese, collaborando attivamente con i ministeri locali per realizzare iniziative innovative in diversi settori, tra cui edilizia, risorse naturali, infrastrutture e pesca. I nostri progetti sono progettati per garantire stabilità, redditività e un rischio imprenditoriale minimo.

Le principali opportunità:

1. Costruzione di Alloggi Sociali

Realizzazione di almeno 20.000 unità abitative (100-120 m²).

La prima lottizzazione di 160 alloggi è già pronta per essere avviata.

Immobili acquistabili anche dalla Pubblica Amministrazione.

2. Settore Aurifero

Permesso di esplorazione su un’area di 500 km² in zona aurifera.

Speciali autorizzazioni di settore.

3. Settore della Pesca

Accordo con il Ministero della Pesca per l’uso di quattro navi d’altura e una fattoria.

Spazi a terra garantiti per attività logistiche e di supporto.

4. Industria del Riciclo

Progetto per la creazione di piccoli stabilimenti per il recupero e il riutilizzo di gomme usate, sfruttando materia prima proveniente dall’Europa.

5. Progetti infrastrutturali e finanziamenti già stanziati

Collaborazioni con i ministeri locali per l’accesso a fondi destinati a progetti di sviluppo per centinaia di milioni di euro.

Perché investire in GUINEA CONAKRY con PMI INTERNATIONAL?

Progetti chiavi in mano: Tutte le iniziative sono strutturate per essere operative in tempi brevi.

Assistenza completa: PMI INTERNATIONAL garantisce supporto a ogni passo, dalla gestione dei permessi alle partnership locali.

Rischi ridotti: I progetti prevedono pagamenti alla consegna o a quote anticipate.

Prospettive di crescita: La GUINEA CONAKRI è un territorio ricco di risorse e opportunità, con il sostegno diretto delle istituzioni.

Invitiamo gli imprenditori a unirsi a questa straordinaria iniziativa per realizzare investimenti strategici, sostenibili e ad alto valore aggiunto.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PMI INTERNATIONAL

Email: presidente.pmiinternational@gmail.com

Telefono: Inviare un messaggio whatsapp al numero +39 3406351880

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO, OGGI.