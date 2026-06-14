“Campioni in Tour”, grande successo al Partenio-Lombardi di Avellino: sport, inclusione e solidarietà protagonisti della seconda edizione

Oltre 400 giovani atleti provenienti dalle province di Avellino, Salerno e Napoli hanno partecipato all’evento ideato da Francesco Gullo. Consegnati giocattoli ai reparti pediatrici di Avellino, Ferrara e Riccione. Il 28 giugno la finale nazionale nella città romagnola.

AVELLINO, 13 giugno 2026 – Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e di atleti la seconda edizione di “Campioni in Tour”, la manifestazione sportiva che giovedì 11 giugno 2026 ha trasformato lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino in un luogo di incontro dedicato ai valori più autentici dello sport: passione, inclusione, amicizia e solidarietà. L’evento ha coinvolto circa 400 giovani atleti appartenenti alle categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, provenienti dalle province di Avellino, Salerno e Napoli, offrendo ai partecipanti una giornata all’insegna della condivisione, del divertimento e della crescita educativa attraverso lo sport. Particolarmente significativo il forte valore sociale dell’iniziativa. Nel corso della manifestazione sono state raccolte offerte destinate all’acquisto di giocattoli per il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e per altri reparti coinvolti nel progetto nazionale. Un impegno che si è già concretizzato attraverso la consegna dei doni ai piccoli pazienti. A confermarlo è stato Francesco Gullo, fondatore e ideatore di “Campioni in Tour”. “Come promesso, ho provveduto alla consegna dei giocattoli al reparto pediatrico dell’Ospedale Moscati di Avellino, oltre che alle pediatrie di Ferrara e di Riccione. Grazie a tutti di cuore per il sostegno, la partecipazione e la sensibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa solidale. Colgo inoltre l’occasione per invitare tutti alla finale di Riccione del prossimo 28 giugno”, ha dichiarato Gullo. “Campioni in Tour” si conferma così un progetto capace di andare oltre l’aspetto puramente sportivo, promuovendo valori fondamentali quali l’inclusione, la solidarietà e l’attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, dimostrando come lo sport possa rappresentare un importante strumento di aggregazione e responsabilità sociale. L’appuntamento è ora fissato per il 28 giugno a Riccione, dove si svolgerà la finale nazionale della manifestazione, pronta a coinvolgere ancora una volta giovani atleti, famiglie e comunità in una grande festa dello sport e della solidarietà.