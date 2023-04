Calcio Serie C, 37a giornata. Avellino, altra sconfitta. Ad Andria decide Dalmazzi, serve un punto per la salvezza

Fidelis Andria (4-3-3) Savini; Ciotti, Dalmazzi, Borg (40’ st Delvino), Candellori; Paolini, Marino (40’ st Djibril), C. Ferreira (12’ st Castellano); Micovschi (40’ st Salandria), Ventola (12’ st Ekuban), Bolsius. A disp. Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Grosso, Pavone, Alba. All.: Mirko Cudini.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Note: ammoniti Dall’Oglio, Bolsius, Matera, Tito, C. Ferreira, Auriletto. Espulso 41’ st D’Angelo; recupero p.t. 1′, s.t. 6′

Rete: 30′ st Dalmazzi

Niente da fare per i lupi. Altra sconfitta, la terza di fila, contro l’ultima in classifica Fidelis Andria che spera ancora nei play out. Zona in cui l’Avellino rischia di finirci, se nella prossima partita, ultima di campionato, non ottiene il punto tranquillità, al Partenio Lombardi, contro il Monterosi. È Dalmazzi a punire i biancoverdi alla mezz’ora del secondo tempo. A fine gara espulso D’Angelo.