Calcio Mandamentale. L’ASD Mugnano sfiora l’impresa: il Real Arienzo pareggia in extremis e rinvia la festa promozione della squadra ospite

Gara intensa e combattuta quella disputata al Sant’Andrea Apostolo di Sirignano, dove ASD Mugnano e Real Arienzo hanno dato vita a una sfida di alto livello tecnico. Davanti a circa 500 spettatori, di cui molti arrivati da Arienzo per sostenere la squadra ospite, il match si è concluso con un pareggio per 1-1, rimandando così l’eventuale festa promozione del Real Arienzo alla prossima giornata.

PRIMO TEMPO: ARIENZO SUBITO IN DIECI, MA L’ASD MUGNANO NON SFONDA

La partita inizia subito con un episodio chiave: dopo appena un minuto di gioco, Auriemma serve con un perfetto assist Simeri, che si invola verso la porta avversaria. Il giocatore dell’Arienzo, ultimo uomo, lo stende con un fallo netto, costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso per Pastore (R.A.). L’Arienzo si ritrova così in inferiorità numerica sin dall’avvio.

Nonostante l’uomo in più, l’ASD Mugnano fatica a concretizzare le occasioni create. Le opportunità più nitide capitano sui piedi di Colucci, Diallo e Simeri, ma la difesa avversaria e un pizzico di imprecisione impediscono ai padroni di casa di sbloccare il risultato. La prima frazione si chiude quindi sullo 0-0, con l’ASD Mugnano che avrebbe potuto fare di più per sfruttare la superiorità numerica.

⸻

SECONDO TEMPO: LA SFIDA SI ACCENDE, BEFFA FINALE PER L’ASD MUGNANO

Nella ripresa, l’ASD Mugnano continua a spingere e al termine di un’azione corale di grande qualità trova il meritato vantaggio: Simeri finalizza alla perfezione e porta i suoi avanti 1-0, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti.

L’Arienzo, pur in inferiorità numerica, non si arrende e prova a rimanere in partita. La situazione per gli ospiti si complica ulteriormente a dieci minuti dalla fine, quando arriva il secondo cartellino giallo per Pisaniello Luigi (R.A.), che lascia i suoi in nove uomini.

Sembra ormai fatta per l’ASD Mugnano, ma proprio al 45’ arriva la beffa: De Lucia M. trova lo spiraglio giusto e lascia partire un diagonale potentissimo dal limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali. Un gol straordinario che vale il pareggio per il Real Arienzo, fino a quel momento quasi mai pericoloso.

CONCLUSIONI: FESTA PROMOZIONE RIMANDATA, MUGNANO AMARO MA ORGOGLIOSO

Il pareggio permette al Real Arienzo di mantenere il primato in classifica e di giocarsi la vittoria del campionato domenica prossima, davanti al proprio pubblico. Per l’ASD Mugnano resta il rammarico di essere stato a un passo da un successo prestigioso, ma anche la consapevolezza di aver disputato una grande partita contro la squadra più forte del torneo.

Un match spettacolare, giocato a ritmi alti e con qualità da entrambe le parti. Complimenti alle due formazioni per aver offerto una bellissima giornata di calcio.

TABELLINO DEL MATCH

ASD Mugnano 1 – 1 Real Arienzo

Marcatori:

• 65’ Simeri (MdC)

• 90’ De Lucia M. (R.A.)

Arbitro: Arbitro Pirodda Maurizio (sezione di frattamaggiore)

FORMAZIONI

ASD Mugnano (MdC)

Titolari:

• Coppola

• Zollo

• Perrella

• Biancardi

• Corbisiero

• Colucci

• Auriemma

• Cennamo

• Basta L.

• Diallo

• Simeri

A disposizione:

• Colucci P.

• Canonico F.

• Montuori A.

• Napolitano E.

• Maggio M.

Allenatore: Biancardi Marco.

Real Arienzo (R.A.)

Titolari:

• Domigno (GK)

• Pucino

• Muollo

• Pisaniello

• Ventrone

• Pastore

• Improta

• Santoro

• Perretta

• Imparato

• Mele

A disposizione: • Vigliotti

• Papa

• Affinito

• Carta

• Petillo

• Carfora

• Fusaro . • De Lucia

Allenatore: Domenico Santonastaso

CALCIATORI AMMONITI

• Colucci Pasquale (MdC)

• Corbisiero Saverio (MdC)

• Collo Mamia (MdC)

• Auriemma Filomeno (MdC)

• Vasta Luigi (MdC)

• Perrella Romeo (MdC)

• Imparato Andrea (R.A.)

• Pisaniello Luigi (R.A.)

• Ventrone Simone (R.A.)

CALCIATORI ESPULSI

• Pastore Lucio (R.A.) – Rosso diretto

• Pisaniello Luigi (R.A.) – Doppia ammonizione

Partita intensa, ricca di episodi e colpi di scena, con l’ASD Mugnano che ha sfiorato l’impresa prima del pari beffardo del Real Arienzo. Ora gli ospiti si giocheranno la vittoria del campionato davanti ai propri tifosi, mentre il Mugnano esce a testa alta con una prestazione di grande carattere.