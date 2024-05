Calcio. Il Nola conferma Davide Esperimento

Davide Esperimento e il Nola 1925 ancora insieme. Dopo la scorsa stagione in maglia bianconera, l’esperto difensore centrale continua la sua esperienza con i Bianconeri. Classe 1993, con presenze, tra le tante, in Serie D e Lega Pro, Esperimento era arrivato alla corte dei Nolani nel mercato invernale di Eccellenza e si era subito ritagliato un posto da titolare a suon di prestazioni. La conferma di Esperimento è la prima nel reparto difensivo e segue quelle di capitan Biason e bomber Pozzebon, oltre a quella di Michele Murolo come responsabile dell’area tecnica e all’annuncio di mister Francesco Farina come nuovo allenatore per la stagione 2024/2025.