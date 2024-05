AVELLINO al VOTO. Digitalizzazione del Comune, Nargi: «Nel programma di Gengaro ciò che noi abbiamo già realizzato»

La candidata a sindaco di “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”: «Anpr, informatizzazione del Consiglio comunale, potenziamento della fibra ottica, servizi in cloud: se conoscesse la città, saprebbe che ciò che lui propone per il futuro è già realtà nel presente»

«Nel programma del candidato a sindaco del centrosinistra , Antonio Gengaro , leggo dell’”urgenza” di digitalizzare la macchina amministrativa del Comune e resto ancora una volta stupita della sua scarsa conoscenza di ciò che è stato fatto negli ultimi anni». Esordisce così la candidata a sindaco della coalizione civica composta da “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”, Laura Nargi, che passa in rassegna, uno per uno, i tanti provvedimenti adottati in materia nell’ultimo mandato.

«I consiglieri uscenti, candidati oggi nelle sue file – ricorda – gli avrebbero dovuto spiegare che, nel dicembre 2022, il Comune, nel rispetto del Piano Triennale della PA 2022-2024, ha già avviato un processo di piena e completa digitalizzazione della macchina amministrativa , con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi più efficienti ed accessibili, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa. Ma evidentemente non conoscono la città. Eppure – prosegue Nargi – abbiamo abilitato al cloud tutti i servizi della Pubblica amministrazione e digitalizzato i servizi anagrafici. Grazie a questo, gli avellinesi possono scaricare certificati come lo Stato civile o di famiglia, l’iscrizione alle liste elettorali o il cambio di residenza, direttamente online dall’Anagrafe nazionale persone residenti (Anpr) ».

Non solo: «Dopo una fase di test – riprende la candidata a sindaco – sarà attivato lo “Sportello web”, che permetterà di inoltrare richieste all’Ufficio Anagrafe e monitorarne lo stato, evitando code agli sportelli e snellendo il lavoro per gli uffici. È stata inoltre potenziata la rete cittadina in fibra ottica, con la messa in connessione di tutte le strutture comunali, tra cui il Teatro Gesualdo e l’ex Cinema Eliseo. Mentre, tra via Tedesco e viale Italia, sono stati installati i primi totem informativi che forniranno ai cittadini informazioni e servizi in tempo reale».

Anche l’aula consiliare è stata digitalizzata: «Interamente cablata – ricorda Nargi – oggi garantisce maggiore efficienza e trasparenza nei lavori del Consiglio Comunale». «Sono stati informatizzati, inoltre, il sistema di Protocollo, per una gestione più efficiente dei documenti e dei procedimenti amministrativi, e la gestione documentale degli atti formali».

Per finire, è in dirittura d’arrivo anche il nuovo sito web istituzionale dell’ente: «Siamo in fase di rilascio. – informa Nargi – Sarà conforme alle linee guida “AgID” ed offrirà un’esperienza di navigazione più intuitiva e user-friendly ai cittadini, consentendo loro di accedere facilmente ai servizi online e di interagire con l’Amministrazione comunale, per poter effettuare in tutta semplicità, ad esempio, la richiesta di accesso agli atti, la richiesta di pubblicazione di un matrimonio, la richiesta di permesso di parcheggio residenti».