Bruno Giordano a Mugnano del Cardinale: eleganza, ricordi e passione azzurra

Bruno Giordano, tra i più talentuosi attaccanti del calcio italiano tra gli anni ’70 e ’80, continua a essere una figura di grande carisma anche fuori dal campo. Indimenticato protagonista con la maglia della Lazio, sulle orme di Giorgio Chinaglia, e poi parte integrante del celebre tridente “MaGiCa” con Maradona e Careca nel Napoli dello scudetto 1987, oggi è volto noto in tv come opinionista e presenza apprezzata in eventi pubblici.

In serata, Giordano ha fatto tappa a Mugnano del Cardinale, accolto con calore presso “Uomo Boutique” di Antonio Di Stasio, punto di riferimento per l’eleganza maschile nel Baianese. Una visita informale, ma molto attesa, durante la quale l’ex bomber ha parlato di calcio e di stile, mostrando la consueta sobrietà e simpatia che lo contraddistinguono.

All’appuntamento ha preso parte anche Luigi Pavarese, storico direttore sportivo con una lunga carriera in diverse squadre italiane. Pavarese è stato direttore sportivo del Napoli negli anni ’90 e primi 2000, affrontando con professionalità un periodo di sfide tra Serie A e Serie B. Ha inoltre ricoperto ruoli dirigenziali in squadre come Avellino, Torino, Juve Stabia, Casertana, Modena e Nola, dimostrando esperienza e autorevolezza in ambito sportivo. Nel 2022 è stato nominato Club Manager della Sandro Abate Avellino, squadra di calcio a 5 militante in Serie A.

Nato a Roma nel 1956, Giordano esplose con la Lazio, diventando capocannoniere della Serie A nella stagione 1978-1979. Dopo lo stop dovuto allo scandalo scommesse del 1980, tornò in campo più determinato che mai, contribuendo alla rinascita del Napoli, con cui conquistò lo storico scudetto del 1987. Chiuse la carriera da calciatore con Ascoli e Bologna, collezionando anche 13 presenze in Nazionale.

Oggi Giordano continua a raccontare il calcio con passione e competenza. La sua presenza a Mugnano del Cardinale, insieme a quella di Pavarese, ha aggiunto valore a una serata all’insegna dello sport e dell’eleganza, riportando alla memoria emozioni e ricordi indelebili di un’epoca irripetibile del calcio italiano.