“Lo sport unisce, nessuno escluso”: a Cicciano una serata contro la violenza per festeggiare il quarto scudetto del Napoli

CICCIANO (NA) – Sport, musica e solidarietà saranno i protagonisti della serata in programma per sabato 31 maggio 2025, a partire dalle ore 19:00 in Piazza Mazzini. L’evento, dal titolo “Lo sport unisce, con noi… nessuno escluso”, è organizzato dal Club Napoli Cicciano Azzurra per celebrare insieme il quarto scudetto del Napoli, e al tempo stesso lanciare un forte messaggio contro ogni forma di violenza.

Una vera e propria festa azzurra, dedicata all’inclusione e ai valori positivi dello sport, con la partecipazione speciale dell’ex calciatore partenopeo Roberto Sosa, ospite d’onore della serata.

A presentare l’evento sarà Monica Pignataro mentre sul palco saliranno i cantanti Greg Rega ed Emiliana Cantone, che intratterranno il pubblico con le loro esibizioni live.

Cibo e bevande per tutti renderanno l’atmosfera ancora più conviviale, in una serata pensata per famiglie, tifosi e appassionati, uniti dalla stessa passione per il calcio e per i valori di condivisione.

Il messaggio scelto dagli organizzatori è chiaro: “Diamo un calcio alla violenza”, trasformando una celebrazione sportiva in un’occasione per promuovere la cultura della pace, del rispetto e della partecipazione.

Per informazioni:

•Francesco: 340 311 1124

•Mimmo: 338 458 6515