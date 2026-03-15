Blitz dell’Avellino a Chiavari: Entella battuta 2-1, i lupi volano a +5 sulla zona playout

L’Avellino conquista una vittoria pesante in trasferta e torna da Chiavari con tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Nella trentesima giornata di Serie B i biancoverdi di Davide Ballardini superano la Virtus Entella per 2-1 al “Comunale”, centrando il secondo successo consecutivo e portandosi a +5 sulla zona playout. Una partita indirizzata già nel primo tempo grazie alle reti di Russo e Cancellotti e gestita con personalità nella ripresa, nonostante il brivido finale arrivato nel recupero.

La squadra irpina parte con il 4-3-1-2 e si presenta in Liguria con Tutino accanto a Russo in attacco. L’Avellino mostra subito un atteggiamento aggressivo e al 3’ sfiora il vantaggio con Russo che, servito in profondità da Palmiero, prova il tiro a giro sfiorando il palo. L’Entella risponde poco dopo con un colpo di testa di Tiritiello che però non trova lo specchio. Il momento più delicato per i lupi arriva al 17’, quando un’incertezza di Daffara consente a Di Mario di calciare di prima intenzione: il pallone però si stampa sul palo e salva i biancoverdi.

Scampato il pericolo, l’Avellino passa in vantaggio al 22’. Izzo lancia lungo, Tutino controlla e Russo è il più rapido ad avventarsi sul pallone: conclusione dal limite e rete dello 0-1, il quarto centro stagionale per l’attaccante biancoverde, il secondo consecutivo. La squadra di Ballardini continua a spingere e tre minuti più tardi trova anche il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Palumbo, Cancellotti si inserisce sul secondo palo e di testa batte Colombi firmando lo 0-2. L’Entella prova a reagire ma l’Avellino controlla bene il gioco, mentre nel finale di primo tempo si registrano alcune apprensioni per Izzo e Palmiero, entrambi comunque in grado di rimanere in campo.

Nella ripresa Ballardini inserisce Le Borgne al posto di Palmiero e i lupi amministrano il vantaggio con ordine. L’Entella prova a cambiare volto con diverse sostituzioni, ma la difesa biancoverde regge senza particolari affanni. Al 77’ i padroni di casa trovano anche la rete con Franzoni, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale l’Entella tenta l’assalto: all’87’ Cuppone calcia fuori da buona posizione e quando la partita sembra ormai chiusa arriva il gol ligure. Al 93’, su un cross dalla destra, Tiritiello colpisce di testa e accorcia le distanze portando il risultato sull’1-2. È però solo un ultimo sussulto, perché pochi istanti dopo arriva il triplice fischio che sancisce il successo dell’Avellino.

Tre punti che pesano molto nella classifica dei biancoverdi, che salgono a quota 36 punti e consolidano il vantaggio sulla zona playout. Per la squadra di Ballardini è anche la prima vittoria al “Comunale” di Chiavari, campo finora tabù per gli irpini. Segnali di crescita per i lupi, che ora guardano con fiducia al prossimo impegno: mercoledì sera al “Partenio-Lombardi” arriverà il Sudtirol per un’altra sfida importante nel cammino verso la salvezza.

Il tabellino

Virtus Entella – Avellino 1-2

Marcatori: 22’ Russo (A), 25’ Cancellotti (A), 90’+3 Tiritiello (E)

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi (55’ Del Lungo), Tiritiello, Alborghetti; Bariti (67’ Tirelli), Karic (55’ Franzoni), Squizzato, Benedetti (77’ Dalla Vecchia), Di Mario; Debenedetti (67’ Guiu), Cuppone.

A disposizione: Rinaldi, Siaulys, Stabile, Pilati, Turchia, Boccadamo.

Allenatore: Chiappella.

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala (77’ Milani); Sounas, Palmiero (46’ Le Borgne), Besaggio (58’ Kumi); Palumbo; Russo (71’ Insigne), Tutino (58’ Biasci).

A disposizione: Iannarilli, Missori, D’Andrea, Sgarbi, Armellino, Sassi, Enrici, Fontanarosa.

Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Mario Perri (Roma 1)

Assistenti: Galimberti – Zanellati

Quarto uomo: Giaquinto

VAR: Baroni – AVAR Colombo

Ammoniti: Sala (Avellino), Parodi (Entella)

Recupero: 3’ primo tempo – 4’ secondo tempo.