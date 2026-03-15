AVELLINO. Elezioni del Consiglio Provinciale, affluenza al 72,66% alle ore 17

AVELLINO — Buona partecipazione al voto per le elezioni del Consiglio Provinciale del 15 marzo 2026. Alle ore 17.00, secondo i dati ufficiali, hanno già votato 957 amministratori su 1.317 aventi diritto, pari al 72,66% del corpo elettorale.
Si tratta di un dato significativo considerando che alle elezioni provinciali votano esclusivamente sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia.
Nel dettaglio, l’affluenza registrata nelle diverse fasce demografiche dei Comuni è la seguente:
Fascia A (Comuni più piccoli): 596 votanti su 841, pari al 70,86%
Fascia B: 213 votanti su 257, pari all’82,9%
Fascia C: 70 votanti su 117, pari al 59,8%
Fascia D (Comuni più popolosi): 78 votanti su 102, pari al 76,5%
Il dato più alto di partecipazione si registra nella fascia B, mentre la percentuale più bassa è quella relativa alla fascia C.
Le operazioni di voto proseguono regolarmente e nelle prossime ore si attende il dato definitivo sull’affluenza, prima dell’avvio delle operazioni di scrutinio che determineranno la nuova composizione del Consiglio Provinciale.