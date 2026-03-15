Elezioni Provinciali, affluenza al 50,72% alle ore 12

Prima fotografia sull’andamento del voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Alle ore 12:00 ha votato poco più della metà degli aventi diritto.
Secondo i dati ufficiali, si sono recati alle urne 668 elettori su 1.317, pari al 50,72% del corpo elettorale complessivo.
Le elezioni provinciali, lo ricordiamo, coinvolgono sindaci e consiglieri comunali del territorio, chiamati a esprimere il proprio voto per il rinnovo dell’assemblea provinciale.
I dati nel dettaglio
Analizzando i numeri suddivisi per fasce di popolazione dei comuni, emerge questo quadro:
• Fascia A: 417 votanti su 841 aventi diritto – 49,58%
• Fascia B: 143 votanti su 257 – 55,64%
• Fascia C: 53 votanti su 117 – 45,3%
• Fascia D: 55 votanti su 102 – 53,92%
La fascia B registra al momento la percentuale di partecipazione più alta, mentre la fascia C risulta quella con l’affluenza più bassa.
Le operazioni di voto proseguiranno fino alla chiusura dei seggi, quando si avrà il dato definitivo sull’affluenza e potrà iniziare lo scrutinio per determinare la composizione del nuovo Consiglio Provinciale.