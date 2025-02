Bigliettazione Elettronica in Campania: Un nuovo sistema per i Trasporti Pubblici

Dal 3 febbraio 2025, la Regione Campania ha introdotto un nuovo sistema di bigliettazione elettronica, denominato Sistema di Vendita Regionale (SVR), con l’obiettivo di modernizzare i trasporti pubblici regionali e migliorare l’esperienza degli utenti. Il nuovo sistema, attualmente in fase sperimentale, permette l’acquisto di biglietti con QR code nelle biglietterie di Piazza Garibaldi, Porta Nolana e Montesanto per il servizio ferroviario e automobilistico dell’EAV.

Il funzionamento è semplice: il biglietto, stampato su carta, riporta tutte le informazioni essenziali come data, ora di emissione, origine, destinazione e periodo di validità. La grande novità riguarda la possibilità di acquistare un biglietto con validità immediata o differita, quest’ultima fino a 7 giorni prima del viaggio.

Per il servizio ferroviario, il biglietto con validità immediata è utilizzabile fino a mezzanotte dello stesso giorno, mentre per il servizio automobilistico, la validità può estendersi per 3-4 ore a seconda della fascia oraria. Durante questa fase sperimentale, il biglietto con QR code è disponibile solo nelle stazioni principali di Napoli, ma il servizio verrà progressivamente esteso ad altre stazioni.

Questa iniziativa si inserisce in un ampio processo di digitalizzazione dei trasporti regionali, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti i processi di accesso e validazione dei biglietti. Per rimanere aggiornati, è possibile consultare il sito web dell’EAV o seguirne i canali social.