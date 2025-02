Caccia e Bracconaggio: Due arresti e 20 denunce in Campania

A gennaio, i carabinieri forestali della Campania hanno intensificato i controlli nell’ambito della campagna “Fauna sicura”, con un bilancio di due arresti, venti denunce e oltre 6.000 euro di multe. Le operazioni hanno riguardato in particolare le aree protette, tra cui parchi nazionali e siti di protezione speciale, e hanno portato alla scoperta di numerosi illeciti, tra cui l’uso di armi clandestine e mezzi non autorizzati per la caccia.

Nel Parco Nazionale del Vesuvio, due uomini sono stati arrestati per possesso di armi clandestine e ricettazione. Durante i controlli, sono stati sequestrati un fucile da caccia con matricola abrasa, cartucce e polvere pirica. Inoltre, sono stati accertati illeciti amministrativi, come la mancata registrazione delle giornate di caccia e il mancato recupero delle cartucce esplose.

Un importante intervento si è svolto nell’oasi delle Soglitelle, a Villa Literno (Caserta), dove sono stati contrastati i crimini di bracconaggio ai danni di uccelli migratori protetti.