“Bentornati in B, amici avellinesi!”: la Curva del Bologna celebra il ritorno dell’Avellino in Serie B

Un gesto di autentica sportività e amicizia ha acceso il pomeriggio calcistico allo stadio Renato Dall’Ara, dove si è disputata la sfida tra Bologna e Juventus, terminata con il punteggio di 1-1. Durante l’incontro, la Curva rossoblù ha voluto rendere omaggio all’Avellino, fresco di promozione in Serie B, esponendo uno striscione che recitava: “Bentornati in B, amici avellinesi!”

Un messaggio semplice ma ricco di significato, che ha emozionato i tanti tifosi biancoverdi, legati da un rapporto storico di rispetto e vicinanza con la tifoseria felsinea. Un’amicizia che va oltre i colori e le categorie, e che dimostra come il calcio possa ancora essere veicolo di valori autentici e condivisi.

La gara tra Bologna e Juventus ha offerto anche uno spettacolo di livello sul piano sportivo. I bianconeri sono andati in vantaggio al 9’, grazie a una conclusione vincente di Khéphren Thuram, abile a sfruttare una rapida ripartenza. I padroni di casa non si sono lasciati intimorire e, con grande determinazione, hanno trovato il pareggio al 54’ con Remo Freuler, bravo a inserirsi in area e a battere il portiere avversario con un preciso colpo sotto porta.

Il risultato finale di 1-1 rispecchia l’equilibrio visto in campo, con due squadre capaci di giocare a viso aperto e creare occasioni da entrambe le parti. Ma a prendersi la scena è stato soprattutto il gesto dei tifosi bolognesi, che hanno scelto di celebrare il ritorno dell’Avellino tra i cadetti con uno striscione che sa di fratellanza e condivisione.

Un tributo che onora non solo il club irpino, protagonista di una stagione esaltante, ma anche un’idea di calcio fatta di rispetto reciproco, memoria e passione autentica. E così, dal cuore dell’Emilia alla verde Irpinia, il messaggio è arrivato forte e chiaro: bentornato, Avellino.