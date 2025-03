Beffa all’ultimo secondo: l’Avellino Basket cade a Forlì sul filo di lana

Una sconfitta amara per l’Avellino Basket, che all’Unieuro Arena di Forlì sfiora l’impresa ma viene punita da una tripla rocambolesca di Parravicini nell’ultimo respiro della gara. Il tiro, aiutato dal tabellone, regala la vittoria ai padroni di casa per 86-85, lasciando ai biancoverdi solo il rammarico per un successo sfumato all’ultimo istante.

Una battaglia fino alla fine

Nonostante l’assenza di Antonino Sabatino, fermo dopo il colpo rimediato contro Rieti, Avellino ha dimostrato carattere e determinazione, restando sempre in partita grazie a un gruppo solido e ben affiatato. Mussini e Lewis, autori di 46 punti in due, hanno trascinato i biancoverdi, che hanno lottato con intensità fino agli ultimi secondi.

La partita

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 27-24 per Forlì, i padroni di casa hanno provato a prendere il largo nel secondo periodo, spinti dalle giocate di Gaspardo e Perkovic. Un parziale favorevole ha portato i romagnoli al massimo vantaggio di 42-33, con l’Avellino Basket che ha accusato la fatica della gara di Rieti e ha chiuso il primo tempo in svantaggio di dieci lunghezze (48-38).

Nel terzo periodo, però, i biancoverdi hanno reagito con grande carattere. Un parziale di 8-0, firmato Mussini e Jurkatamm, ha riportato gli irpini a -2, sfiorando anche il sorpasso con un tiro da fuori di Lewis. La gara si è accesa, con continui ribaltamenti di fronte, ma Forlì ha saputo sfruttare l’esperienza di Pascolo e Gaspardo per mantenere il vantaggio, chiudendo il terzo quarto avanti 69-63.

L’ultimo periodo è stato una vera battaglia. Avellino ha risposto colpo su colpo, trovando il pareggio sul 77-77, per poi passare addirittura in vantaggio con una tripla di Lewis a 56 secondi dalla fine (81-84). Forlì ha reagito con Tavernelli (83-84), poi Jurkatamm ha fatto solo 1 su 2 dalla lunetta, lasciando il punteggio sul 83-85. Nell’azione decisiva, il tiro di Parravicini, sporcato dal tabellone, è finito incredibilmente dentro, fissando il punteggio finale sull’86-85 per i padroni di casa.

Testa alla prossima sfida

Nonostante la delusione, l’Avellino Basket ha dimostrato ancora una volta il suo valore, giocandosela alla pari contro una delle squadre più esperte del campionato. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro Rimini, un altro appuntamento cruciale per continuare a inseguire i propri obiettivi.

Tabellino

Forlì: Tavernelli 10, Perkovic 17, Harper 10, Gaspardo 17, Magro 4, Parravicini 10, Cinciarini 1, Pollone 4, Pascolo 7, Del Chiaro 6.

Allenatore: Antimo Martino.

Avellino Basket: Lewis 23, Jurkatamm 9, Mussini 23, Codeluppi, Earlington 14, Maglietti, Verazzo, Bortolin 14, Nikolic 2, Perfigli.

Allenatore: Alessandro Crotti.

Parziali: 27-24; 21-14; 21-25; 17-22.