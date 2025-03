MUGNANO DEL CARDINALE. Cuori di Biscotto: un piccolo gesto per una grande causa

Ogni giorno, oltre mille ricercatori si dedicano con passione allo studio delle malattie genetiche rare , cercando nuove cure e offrendo speranza a tante famiglie. La Fondazione Telethon sostiene questa missione finanziando progetti di ricerca, ma tutto questo non sarebbe possibile senza l’aiuto di volontari e donatori.

Anche nel comune di Mugnano del Cardinale (AV) e nei dintorni, i nostri amici Stefania , Pina e Antonio sono in prima linea per supportare questa causa. Con il loro impegno e la loro generosità, vi aspettano per offrirvi le speciali confezioni di “Cuori di Biscotto” realizzate in esclusiva da Grondona per Telethon .

I “Cuori di Biscotto” sono disponibili in tre gusti deliziosi: arancia, frolla con gocce di cioccolato e cacao con gocce di cioccolato.

Acquistare questi biscotti non significa solo regalarsi un momento di dolcezza, ma anche sostenere la ricerca scientifica e dare una speranza concreta a chi combatte ogni giorno contro una malattia rara.

Ogni confezione rappresenta un aiuto prezioso: un semplice gesto che può trasformarsi in una grande opportunità per tanti pazienti e le loro famiglie.

“Sostieni la ricerca con dolcezza! Passa a trovarci, scegli il tuo gusto preferito e aiutaci a fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore!”. (L.C.)